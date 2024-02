Il giorno della Meloni in Abruzzo, prima a L'Aquila e poi a Montesilvano

PESCARA. Arriva la Meloni in Abruzzo. Mercoledì 7 febbraio la presidente del Consiglio torna a L'Aquila, la città dove è stata eletta deputata, e poi fa tappa a Montesilvano per la presentazione dei World Skate Games 2024, una sorta di Mondiali di pattinaggio a rotelle, in programma dal 29 agosto al 6 settembre in altre tre regioni oltre che in diverse località abruzzesi.

Lo spunto per tornare a L'Aquila è la firma sull'Accordo di Sviluppo e Coesione con la Regione Abruzzo, firma che la Presidenza del consiglio dei ministri ha qualche giorno fa già apposto con la Val d'Aosta (altra regione in cui si vota). L'accordo prevede un mare di finanziamenti e risorse a pioggia con i Fondi Fsc, sviluppo e coesione.

Per le Regioni e le Province autonome si tratta complessivamente di 32 miliardi di euro. All’Abruzzo sono toccati 1.257.403.209 euro, di cui 97.523.994 euro sono stati già erogati a titolo di anticipazione.

La Meloni - che nelle elezioni politiche del settembre 2022 è stata candidata ed eletta deputata proprio nel collegio L’Aquila-Teramo - arriva a un mese dalle elezioni a sostegno della maggioranza di centrodestra del presidente uscente Marco Marsilio. Giovedì è in programma invece il turno di Salvini.

A L'Aquila la premier è attesa alle ore 15 nell'Auditorium del Parco per poter dare il via alla cerimonia in grande stile.

Stando agli orari diffusi fino ad ora, la presidente del Consiglio non ha tanto tempo per soffermarsi a L'Aquila. Perché alle 17,30 inizia a Montesilvano, al centro congressi del Pala Dean Martin del Comune, l’altro evento della giornata, la presentazione dei World Skate Games e dove la Meloni è attesa anche qui, con impazienza, prima delle 18,30.

Il Comune di Montesilvano prevede una grande partecipazione di cittadini e ha predisposto un apposito "piano viabilità" che inizia fin dalla mattina, alle 8 e va avanti fino alle 24. Sostanzialmente sono due i provvedimenti: divieto di sosta con rimozione e chiusura al traffico (escluso autorizzati) di parte dell’area a parcheggio interno del Pala Dean Martin (viabilità e prima fila parcheggio grande lato via Moro e parcheggio lato via Rossi); divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via D’Andrea e via Rossi, nei tratti perimetrali e adiacenti al Pala Dean Martin.

I World Skate Games sbarcano (29 agosto-6 settembre) per la prima volta in Italia e l’Abruzzo è fra le quattro regioni che li ospitano. Dove? A Roccaraso (Inline Hockey), Montesilvano (Roller Derby), Pescara (100 metri di pattinaggio corsa), Francavilla al Mare (Maratona Pattinaggio Corsa), Sulmona (pattinaggio corsa su strada) a Chieti (Inline slalom) e Tortoreto (Inline Downhill e Skateboarding Downhill).