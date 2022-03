Il lungo elenco delle vittime di mafia, la giornata ricordo anche in Abruzzo

PESCARA. L'Abruzzo celebra la ventisettesima Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Libera, l'associazione fondata da don Luigi Ciotti, celebra la giornata a Pescara, Chieti, Sulmona e Tornareccio.

A partire dalle ore 10,30 sono stati scanditi i nomi delle vittime Successivamente dalle 11,30 sono stati attivati i collegamenti con Napoli per ascoltare insieme il discorso di don Ciotti.

A Pescara la manifestazione si è svolta al Parco dell’Accoglienza alla presenza di istituzioni, realtà sociali e una rappresentanza delle scuole della città. A Chieti l'appuntamento è alla ex Chiesa Santa Maria del Tricalle, alla presenza di istituzioni e realtà sociali e culturali e, nel pomeriggio alle18, sempre al Tricalle, con il reading teatrale “Voci di donne: storie per costruire cambiamento”. A Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, la manifestazione si è svolta insieme a rappresentanti istituzionali e ragazzi delle scuole. A Tornareccio l'inziiativa ha avuto luogo negli spazi dell'Istituto comprensivo. Inoltre in numerosi istituti scolastici abruzzesi gli studenti e gli insegnanti leggeranno i nomi delle vittime nei cortili e nelle aule.