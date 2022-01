In Abruzzo 100mila positivi, 12 morti e 3.551 casi in 24 ore

PESCARA. Picco di 12 decessi, 3.551 casi e 371 guariti per un totale di oltre 100mila attualmente positivi in Abruzzo, pari all'8 per cento della popolazione. I dati, diffusi dall'assessorato regionale alla Sanità con il bollettino Covid di oggi (mercoledì 26 gennaio), fotografano anche una discesa dei ricoveri in area medica, ma un aumento di quelli in terapia intensiva.

I 3.551 positivi registrati oggi in Abruzzo, di cui 2.062 identificati attraverso test antigenico rapido, hanno un'età compresa tra 2 mesi e 100 anni e portano il totale dall’inizio dell’emergenza (al netto dei riallineamenti) a 201.342. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.500 tamponi molecolari (1.894.389 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 21.344 test antigenici (2.502.470). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'11,89 per cento. Il bilancio dei pazienti deceduti aumenta con altri 12 morti tra 75 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, mentre 5 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl. I decessi totali salgono dunque a 2.777. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 98.412 dimessi/guariti (+371 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 100.153 (+3162 rispetto a ieri). Nel totale sono compresi anche 83.759 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Gli addetti ai lavori sottolineano che, a causa della presenza di moltissimi asintomatici, i dati reali potrebbero essere ben più alti di quelli ufficiali, forse anche doppi.

408 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 41 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 99704 (+3168 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 42.612 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+735 rispetto a ieri), 55.136 in provincia di Chieti (+1020), 48013 in provincia di Pescara (+871), 50138 in provincia di Teramo (+803), 2.567 fuori regione (+52) e 2876 (+64) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.