In Abruzzo 11 contagiati in Rianimazione: solo uno è vaccinato

PESCARA. Aumentano di quasi il 50 per cento in un solo giorno i ricoveri in terapia intensiva, facendo salire i posti letto occupati negli ospedali della regione a quota 11. Secondo i dati della Reguione, si tratta di non vaccinati con una sola eccezione: quella di un paziente oncologico, ricoverato allo Spirito Santo di Pescara, che è stato sottoposto a entrambe le dosi del vaccino Pfizer, ma la malattia pregressa ha inciso sugli effetti del vaccino.

Tutti gli altri, cinque uomini e cinque donne, non sono immunizzati. Nell'ospedale di Pescara sono ricoverati in quattro, al reparto di terapia intensiva: oltre al paziente oncologico, i degenti hanno 33, 42, 59 e 62 anni. Nell'ospedale di Chieti si trovano invece pazienti di 33, 38 e 67 anni, anche in questo caso non vaccinati. E infine, negli ospedali della Asl 1, in particolare nei reparti intensivi di Sulmona e L'Aquila, sono ricoverati tre ultra 75enni non vaccinati.

