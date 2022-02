In Abruzzo 2.087 nuovi casi, 5 morti e 641 guariti

I dati del bollettino regionale comunicati dall'assessorato alla Sanità. Sono 2.087 (di età compresa tra 2 mesi e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 246.486. Dei positivi odierni, 1.470 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 70 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2888. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 136023 dimessi/guariti (+641 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 107575* (+1438 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 65076 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche).

Sono 492 (invariato rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica; 23 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 107.060 (+1.440 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.004 tamponi molecolari (2.011.325 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 16.718 test antigenici (283.4414). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno (22.722), è pari a 9.18 per cento.

Del totale dei casi positivi, 52.761 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+477 rispetto a ieri), 68.311 in provincia di Chieti (+642), 58.102 in provincia di Pescara (+428), 60.546 in provincia di Teramo (+483), 3.234 fuori regione (+43) e 3.532 (+11) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alla luce dell'aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, scende al 13% per le terapie intensive e resta al 36% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%. Continua a scendere l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che è ora a 898 (soglia limite 150). Per la prima volta dall'inizio dell'anno l'indicatore è al di sotto di mille in tutte e quattro le province.

Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana, in costante calo, è di 11.500 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -28%. In calo, su base settimanale, anche i ricoveri, sia per quanto riguarda le aree mediche sia per le terapie intensive.

A livello territoriale, in testa c'è il Chietino, con un'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti pari a 941. Seguono l'Aquilano, con 897, e il Teramano, con 885. Chiude la provincia di Pescara, con un'incidenza pari a 781.