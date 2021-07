In Abruzzo 25 positivi e nessun morto: ancora un solo ricovero in terapia intensiva

PESCARA. Sono 25 i casi positivi di Covid in Abruzzo rilevati oggi (domenica 4 luglio) dall'analisi di 1.979 tamponi molecolari e 3.144 test antigenici. Anche oggi nessun decesso.

I contagiati hanno tra gli 8 e gli 87 anni e sono così ripartiti: 7 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 12 in provinca di Teramo. Resta fermo a 71.526 il numero dei guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 911.

Il bollettino della Regione Abruzzo registra anche 21 ricoverati in area medica (1 in meno) e una sola persona ricoverata in terapia intensiva: il numero è invariato ormai da diversi giorni. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare: 889 (26 in più rispetto a ieri).