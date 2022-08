In Abruzzo 684 nuovi casi e 378 guariti

PESCARA. Sono 684 i casi positivi diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Nel bollettino covid, diffuso come di consueto dall'assessorato regionale alla Sanità, non figura alcun deceduto.

Sono stati eseguiti 980 tamponi molecolari e 4.709 test antigenici. L'indice di positività cala al 12%.

Sono 378 i pazienti guariti/dimessi che portano il numero complessivo (dall'inizio della pandemia) a 495.714. Aumenta il numero di coloro che sono attualmente positivi: 25.677 (+396) di cui 221 ricoverati in area medica (-2) e 9 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (120), Chieti (162), Pescara (151), Teramo (176), fuori regione (32), in accertamento (43).