In Abruzzo 8 morti e 345 nuovi casi positivi. Dimessi in 81

PESCARA. E' di 8 morti e 345 nuovi casi positivi al Covid il bollettino epidemiologico delle ultime ore in Abruzzo. Le vittime hanno tra 73 e 90 anni e sono: 4 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo.

Fra i nuovi casi positivi ci sono una bimba di un mese e una donna di 104 anni. Dei nuovi casi, 128 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, 5 dei quali in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4609 (+246 rispetto a ieri).

I dati sono dell'assessorato regionale alla Sanità.

Salgono così complessivamente a 8.759 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti arriva invece a 532.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.618 dimessi/guariti (+81 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 272.901 test (+2.849 rispetto a ieri). 284 pazienti (+35 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 22 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4303 (+220 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 2.333 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+118 rispetto a ieri), 1708 in provincia di Chieti (+61), 2552 in provincia di Pescara (+59), 2016 in provincia di Teramo (+89), 59 fuori regione (+3) e 91 (+15) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.