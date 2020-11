In Abruzzo 8 morti e 470 nuovi casi positivi: l'indice scende al 12%

PESCARA. Scende dal 18 al 12% in un giorno la percentuale dei casi positivi rispetto al numero dei tamponi effettuati. In Abruzzo nelle ultime ore sono stati diagnosticati 470 nuovi contagiati su 3.697 tamponi eseguiti. Nel bollettino della Regione diffuso dall'assessorato alla Sanità ci sono anche 8 morti per Covid.

I 470 nuovi casi positivi sono 183 nella provincia aquilana, 116 in provincia di Chieti, 95 in quella di Pescara, 100 nel Teramano e 17 di fuori regione. Ci sono anche bimbi di 2 anni. La Regione fa notare che sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica e che questo numero va sottratto al totale odierno dei dati provinciali.

Si tratta di dati importanti che, dopo quelli record di ieri, vengono analizzati nel corso della riunione della Regione con gli esperti Covid per valutare se applicare, come, dove e quando le nuove restrizioni.

Nel bollettino epidemiologico rientrano anche 49 pazienti dimessi/guariti che portano il numero complessivo dall'inizio dell'emergenza a 5.469.

Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) aumentano di 412 unità e passano a 13.034 con 624 ricoverati 59 dei quali in terapia intensiva, e con 12.410 in isolamento domiciliare.