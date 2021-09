In Abruzzo 81 nuovi positivi e 73 guariti/dimessi - GUARDA VIDEO

PESCARA. Sono 81 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80556. I dati sono della Regione (assessorato alla Sanità) che fa notare come il totale risulti inferiore, poiché è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75.972 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.049 (+7 rispetto a ieri). Sempre la Regione sottolinea che nel totale sono ricompresi anche 414 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 72 i pazienti (+2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1970 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.702 tamponi molecolari (1.376.100 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4.167 test antigenici (773.921). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,17 per cento.

Del totale dei casi positivi, 20409 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+26 rispetto a ieri), 20561 in provincia di Chieti (+14), 19528 in provincia di Pescara (+11), 19276 in provincia di Teramo (+26), 663 fuori regione (+3) e 119 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.