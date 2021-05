In Abruzzo 85 nuovi positivi, 168 guariti e 6 morti

I dati del bollettino regionale comunicati dall'assessorato alla Sanità. In Abruzzo ci sono 85 nuovi positivi (di età compresa tra 5 e 88 anni - 40 in provincia dell'Aquila, 17 in quella di Chieti, 9 in provincia di Pescara, 16 in quella di Teramo, 3 residenti fuori regione o con residenza in accertamento).

In totale sono stati eseguiti 6.695 tamponi: 3.855 molecolari e 3.140 test antigenici. Sono 6 i deceduti (di cui 1 risalente ai giorni scorsi), mentre il numero dei guariti è pari a 168 (62.115 in totale). Gli attualmente positivi sono 7,822 (-89), 281 i pazienti ricoverati in area medica (-26), 28 ricoverati in terapia intensiva (+1) e 7.513 in isolamento domiciliare (-64).