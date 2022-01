In Abruzzo altri 4.996 positivi e ricoveri in aumento

PESCARA. Sono 4996 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 147912. Fra i positivi odierni c'è anche un neonato di un mese e 3778 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 77enne della provincia di Chieti e di una 88enne della provincia dell’Aquila) e sale a 2673. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 90857 dimessi/guariti (+1029 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9,77 per cento. I dati sono come di consueto dell'assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 54382 (+3965 rispetto a ieri).

La Regione fa notare che nel totale sono ricompresi anche 41744 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 338 i pazienti (+24 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 32 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 54012 (+3934 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

ABRUZZO VICINO ALLA ZONA ARANCIONE. Il tasso di occupazione dei posti letto nel giro di 24 ore schizza al 18% per le rianimazioni (+4%) e sale al 26% (+1%) per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%.

L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti è invece a 2.275 (soglia limite 150). La variazione sale addirittura al 111% considerando due settimane. La variazione delle terapie intensive nel giro di sette giorni, invece, è pari al +33%. Il dato sui ricoveri, in due settimane, è passato da 184 a 370 pazienti ospedalizzati, con una differenza del +102%.

Del totale dei casi positivi, 32400 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+817 rispetto a ieri), 40137 in provincia di Chieti (+1398), 35199 in provincia di Pescara (+1279), 36589 in provincia di Teramo (+1280), 1898 fuori regione (+80) e 1689 (+142) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.