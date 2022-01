In Abruzzo altri 9 morti, 3.615 nuovi casi e 391 guariti

PESCARA. Altri 9 decessi, 3.615 nuovi casi e 391 guariti. I dati sono stati diffusi dall'assessorato regionale alla Sanità con il bollettino di oggi (giovedì 27 gennaio). In salita i ricoveri in area medica, un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 7.940 tamponi molecolari (1.902.329 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 21.685 test antigenici (2.524.155). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 12,20 per cento.

Con i 3.615 casi di oggi (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) il totale dei contagiati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza (al netto dei riallineamenti) sale a 204.954. Dei positivi odierni, 2.355 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi, attestandosi a 2.786 morti, di età compresa tra 64 e 94 anni: 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, mentre 1 risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 98803 dimessi/guariti (+391 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 103.365 (+3212 rispetto a ieri). Nel totale sono compresi anche 83567 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

415 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 40 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 102910 (+3206 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 43319 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+707 rispetto a ieri), 56084 in provincia di Chieti (+948), 48835 in provincia di Pescara (+822), 51141 in provincia di Teramo (+1003), 2623 fuori regione (+56) e 2952 (+76) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.