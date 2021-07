In Abruzzo aumentano i positivi, un nuovo decesso a distanza di molti giorni / VIDEO

ABRUZZO. I 62 nuovi casi positivi al Covid, registrati oggi in Abruzzo, portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 75.634. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72028 dimessi/guariti (+33 rispetto a ieri). Dal report dell'assessorato regionale emerge che attualmente i positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.092 (+28 rispetto a ieri) e nel totale sono ricompresi anche 328 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche). Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.514 a causa della morte di un 79enne di Teramo.

Come si muove il virus in Abruzzo L'andamento del contagio secondo i grafici della Regione

Sono 19 (+1 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica e 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.072 (+27 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.506 tamponi molecolari (1241443 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2792 test antigenici (557553). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno (5.298), è pari a 1.17 per cento.

Del totale dei casi positivi, 19232 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+14 rispetto a ieri), 19615 in provincia di Chieti (+22), 18383 in provincia di Pescara (+16), 17695 in provincia di Teramo (+8), 594 fuori regione (+4) e 115 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.