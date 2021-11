In Abruzzo aumentano i ricoveri: 3 morti nelle ultime 24 ore, tutti nel Teramano / VIDEO INTERVISTA

PESCARA. Dall'analisi di 806 tamponi molecolari e 4904 test antigenici processati emergono appena 39 positivi. Numero basso, come avviene di consueto il lunedì, in relazione ai pochi esami effettuati durante il fine settimana, che contrasta con l'aumento dei ricoveri sia in area medica (+ 3) sia in terapia intensiva (+1). Il bollettino di oggi (lunedì 29 novembre) diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità evidenzia anche tre decessi tra i 69 e i 91 anni, tutti esidenti in provincia di Teramo.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0,68 per cento. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4173 (-138 rispetto a ieri). Nel totale, fa sapere la Regione, sono compresi anche 753 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. I 39 positivi di oggi hanno tra i 10 e i 77 anni: il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 87.502. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2589. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 80740 dimessi/guariti (+174 rispetto a ieri).

109 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4054 (-142 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 806 tamponi molecolari (1577706 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4904 test antigenici (1330676).

Del totale dei casi positivi, 22274 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 22011 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 20791 in provincia di Pescara (+9), 21578 in provincia di Teramo (+30), 707 fuori regione (+1) e 141 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.