In Abruzzo i guariti superano i nuovi positivi

I dati del bollettino regionale comunicati dall'assessorato alla Sanità. Oggi in Abruzzo 2.079 nuovi positivi (di cui 1108 emersi da test antigenico), di età compresa tra 1 mese e 104 anni, 1 deceduto (risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e 2.789 guariti (110.169 dall'inizio dell'emergenza). Eseguiti 5.754 tamponi molecolari e 16.878 test antigenici, 117.996 attualmente positivi (-711).

Sono 501 (+ 14 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in area medica, 34 in terapia intensiva (invariato), 117.461 in isolamento domiciliare (-725). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (490), Chieti (690), Pescara (389), Teramo (443), fuori regione (34),in accertamento (33).