In Abruzzo i nuovi guariti superano i positivi, scende la curva dei decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 434 nuovi positivi. Eseguiti 1.671 tamponi molecolari e 3.165 test antigenici. Si abbassa la curva dei decessi: c'è una vittima in provincia dell'Aquila. I guariti sono 379.778 (+538), 21.942 sono gli attualmente positivi (-105), 205 sono ricoverati in area medica (-5), 10 in terapia intensiva (invariato), In 21.727 sono in isolamento domiciliare (-100). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (84), Chieti (113), Pescara (106), Teramo (103), fuori regione (10), in accertamento (18).