In Abruzzo in arrivo altri migranti, stavolta in pullman

PESCARA. Sono destinati anche in Abruzzo i migranti sbarcati dal traghetto di linea Cossydra a Portyo Empedocle (Agrigento). Sono 190 già provati dalle traversate e dalla permanenza nell'hotspot di Lampedusa da dove ieri sera erano stati imbarcati.

Già da diverse settimane, per velocizzare i trasferimenti da Lampedusa, l'iter di pre-identificazione viene effettuato non soltanto più all'hotspot di Lampedusa, ma anche dove i migranti vengono spostati.

Nei pressi della tensostruttura collocata sul molo di Porto Empedocle, sono in corso le operazioni di fotosegnalazione. Al porto sono già presenti gli autobus, fatti arrivare dalla Prefettura di Agrigento, e a gruppi i migranti verranno fatti salire e inizieranno il loro nuovo viaggio con destinazione le strutture d'accoglienza che si trovano oltre che in Abruzzo, nelle Marche, in Puglia, Calabria e nella stessa Sicilia.