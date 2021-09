In Abruzzo lezioni in presenza dal 13 settembre

PESCARA. È arrivata la conferma definitiva: le scuole abruzzesi riapriranno, totalmente in presenza, lunedì 13 settembre. Al termine del vertice di ieri, a cui hanno partecipato tutte le autorità regionali coinvolte nelle decisioni sul rientro in classe, è stata scongiurata la proroga di una settimana per la riapertura, che qualche dirigente scolastico abruzzese avrebbe accettato con favore.

Ma ieri (mercoledì 1° settembre) è stato anche il giorno del rientro con il green pass per docenti, collaboratori scolastici, tecnici e amministrativi di molte sedi scolastiche abruzzesi. “Esame” superato per centinaia di loro, ma non sono mancate alcune criticità. A Pescara in totale 8 dipendenti (del liceo scientifico Galilei, del liceo classico D’Annunzio e dell’Acerbo di via Pizzoferrato) sprovvisti di certificazione verde sono stati rimandati a casa e invitati a mettersi in regola. La buona notizia, emersa dal tavolo regionale, è che l’Abruzzo ha vaccinato con una dose il 97 per cento del personale scolastico. Molto confortanti anche i dati sulle dosi agli studenti: è stato vaccinato circa il 70 per cento degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni e il 100 per cento dei ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni.

La Regione ha fatto sapere che darà anche la possibilità ai genitori degli alunni di effettuare direttamente a casa i test salivari ai propri figli. Questo avverrà presumibilmente tra qualche mese (prima gli screening nelle scuole spetteranno alle Asl), ma sarà possibile ritirare tutto il materiale necessario (con le relative indicazioni per fare il test) direttamente nelle scuole.

