In Abruzzo oltre mille contagi in 24 ore, tasso di positività al 19,9%

Sono 1.036 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.162 tamponi molecolari e 4.045 test antigenici: il tasso di positività è pari al 19,9%. Non si registrano decessi recenti; il bilancio delle vittime è fermo a 3.667.

I casi attivi tornano a superare quota 30mila dopo quasi due mesi. Gli attualmente positivi al virus sono infatti 30.097 (+574): 137 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+1) e 2 sono in terapia intensiva (invariato), mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 526.676 (+462).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila

(194), Chieti (296), Pescara (284), Teramo (234), fuori regione

(21), in accertamento (7).