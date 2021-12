In Abruzzo ricoveri invariati, 179 casi e 3 decessi

PESCARA. Tre decessi, 179 contagiati e 146 guariti oggi (lunedì 20 dicembre) in Abruzzo. I dati diffusi dall'assessorato regionale alla Sanità fotografano un numero invariato di ricoveri sia in area medica sia in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.389 tamponi molecolari (1668113 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7.290 test antigenici (1557546). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1.84 per cento. I 179 positivi delle ultime 24 ore hanno tra 1 e 94 anni: il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 93456. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2620, registrando 3 nuovi casi, di età compresa tra 59 e 83 anni, uno in provincia di Teramo e due in provincia dell’Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83824 dimessi/guariti (+146 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7012 (+30 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 1415 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 132 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 17 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6863 (+30 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Alla luce degli ultimi dati, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è al 9% per le terapie intensive e al 10% per l'area non critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti continua ad aumentare e sale a 195 (soglia limite 50). A livello territoriale, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano: l'incidenza è 232. Segue, con 188, il Pescarese, in rapido peggioramento. Poi ci sono l'Aquilano, 182, che pure peggiora rapidamente, e il Chietino, con 176.

Del totale dei casi positivi, 23447 sono residenti o domiciliati in provincia di Teramo (+83), 23364 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+70 rispetto a ieri), 22039 in provincia di Pescara (+16) e 23714 in provincia di Chieti (+8). In 743 sono residenti o domicialiati fuori regione (+2) e su 149 (invariato) sono in corso verifiche sulla provenienza.

A Pescara, in ragione anche dell'adozione di misure per ridurre la diffusione del virus, è stata disposta la chiusura degli uffici che ospitano il Centro per l'impiego in via Passolanciano 75. Gli uffici, secondo quanto disposto, saranno chiusi al pubblico per l'intera settimana lavorativa con riapertura fissata al 27 dicembre. Durante il periodo di chiusura gli utenti potranno richiedere al Centro per l'impiego il rilascio di documentazione esclusivamente via email all'indirizzo cpi.pescara@regione.abruzzo.it allegando un documento di identità. Alla riapertura del Centro per l'impiego di Pescara

l'afflusso di utenza verrà regolato secondo un calendario di appuntamenti.