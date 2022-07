In Abruzzo scende il tasso di positività, ma aumentano i ricoveri

Oggi in Abruzzo si registrano 1.946 nuovi positivi, eseguiti 1.370 tamponi molecolari e 6.887 test antigenici. Il tasso di positività scende al 23,6% rispetto al 26,6% di ieri. Due i morti, di cui uno in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Chieti.

401.971 i guariti (+366), 33.031 gli attualmente positivi (+1578) di cui 160 ricoverati in area medica (+3) e 6 in terapia intensiva (+1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (351), Chieti (529), Pescara (499), Teramo (404), fuori regione (71), in accertamento (92).