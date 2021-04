In Abruzzo scendono i ricoveri ma salgono i morti: oggi 233 contagi e 319 guariti

PESCARA. Altri 233 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, rilevati oggi (giovedì 22 aprile) dall'analisi di 7.097 tamponi molecolari e test antigenici. A questi si aggiungono 8 decessi e 319 guariti. I dati sono stati comunicati dall'assessorato regionale alla Sanità con l'ultimo bollettino. Nel complesso la situazione in Abruzzo migliora costantemente e la regione conferma di avere le carte in regola per passare in zona gialla da lunedì. L'ufficialità dovrebbe arrivare domani dopo la cabina di regia nazionale e il monitoraggio settimanale.

I positivi hanno tra 1 e 90 anni: quelli con meno di 19 anni sono 47, di cui 6 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 24 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2355 (di età compresa tra 58 e 92 anni, di cui 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 58270 dimessi/guariti (+319 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9420 (94in meno rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, la Regione fa sapere che sono stati eseguiti complessivamente 980231 tamponi molecolari (+4497 rispetto a ieri) e 391740 test antigenici (+2600 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3.2 per cento. Scendono anche i ricoveri: in base a quanto reso noto dal bollettino regionale 466 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 46 (-4 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8908 (-82 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 17437 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+40 rispetto a ieri), 17942 in provincia di Chieti (+84), 17682 in provincia di Pescara (+30), 16263 in provincia di Teramo (+105), 537 fuori regione (-18) e 184 (-8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

ABRUZZO VERSO LA ZONA GIALLA. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, si mostra ottimista sull'attribuzione della fascia gialla all'Abruzzo. "La bozza del report settimanale - sottolinea - che domani sarà sottoposta alla valutazione consueta della cabina di regia nazionale mostra segnali di miglioramento su tutti gli indicatori. In particolare, torna a scendere l’indice Rt, che si ferma a 0,84 medio (0,79-0,89) contro lo 0,92 della scorsa settimana. La pressione ospedaliera scende al 26% (-1%) nelle terapie intensive e 34% (-3%) in area medica, percentuali che non ‘scontano’ le ulteriori diminuzioni di ieri e della giornata odierna. Diminuiscono anche i focolai". "Un quadro che consolida e certifica l’attribuzione della fascia gialla all’Abruzzo - conclude - rendendo possibili le riaperture tanto attese, nella misura concessa dal recente decreto-legge. Rinnoviamo l’appello a tutti i cittadini e a tutti gli operatori nell’applicare e osservare con serietà le misure di protezione e contenimento del virus, per non vanificare i sacrifici fatti".