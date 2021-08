In Abruzzo stadio gratis ai giovani che si fanno vaccinare

Biglietti gratis per le partite della squadra del cuore ai giovani abruzzesi che si vaccinano. Ma non sarà l’unica iniziativa rivolta alla fascia d’età tra i 12 e i 19 anni. La Regione ha un piano studiato nei particolari dall’assessorato alla Sanità. E il referente regionale per la vaccinazione, Maurizio Brucchi, lo anticipa al Centro sottolineando che è un lavoro di squadra. Si tratta di una serie di iniziative per allettare i giovani a vaccinarsi in vista della riapertura delle scuole, che è l’altro tema in cima alle priorità della campagna vaccinale. La notizia che colpisce di più è certamente l’idea di premiare chi si immunizza regalandogli l’ingresso gratuito allo stadio. Non siamo ai livelli degli Usa dove chi si vaccina riceve 100 euro. Ma ci andiamo vicino. L’Abruzzo inoltre punta a incrementare le dosi libere, senza prenotazione. "Chiunque può venire in tutti gli hub della regione e vaccinarsi", avvisa Brucchi. Ma c’è lo zoccolo duro dei no vax, che però si sta ammorbidendo.

