In arrivo fine settimana con caldo africano

PESCARA. Entro il fine settimana, rimonta l’alta pressione africana con punte di 28-30 gradi. E’ la previsione dei meteorologi di 3bmeteo.com che tuttavia, per la prossima settimana, annuncia un andamento più movimentato, soprattutto al Nord, tra temporali e fiammate di caldo. “Temperature in aumento nel week end”, conferma Edoardo Ferrara, “ma l'anticiclone non durerà molto, soprattutto al Nord, dove già domenica sera potrebbero tornare nuovi rovesci o temporali a partire da Alpi e Nordovest. Anche il Centro verrà coinvolto, seppur più marginalmente, con piogge o temporali più probabili sulla Toscana. Condizioni meteo-climatiche diametralmente opposte al Sud, dove il tempo dovrebbe mantenersi più stabile con al più precipitazioni fugaci e sporadiche” prosegue Ferrara. “L'anticiclone africano dovrebbe infatti spesso proteggere le regioni meridionali, con una prima fiammata calda tra domenica e lunedì e poi ancora nella seconda parte della prossima settimana: non esclusi picchi di oltre 28-30°C sulle zone interne lontane dal mare, mentre sulle coste il clima si manterrà mediamente più fresco, complice il mare ancora freddo. Di fatto lunedì ci attendiamo un divario termico notevole tra Nord e Sud Italia, con differenze anche di 15°C tra Piemonte e Puglia”

Freddo fuori stagione in arrivo su mezza Europa. Nel frattempo, gran parte dell'Europa centro-settentrionale ripiomberà in Inverno, investita da una ondata di freddo tardiva di origine polare tra domenica e martedì. Atteso un tracollo termico e vento forte su Isole Britanniche, Scandinavia, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, poi anche Stati Baltici, Polonia, Svizzera e Austria, con temperature decisamente sotto la media e rovesci di neve anche a quote molto basse. Non sono da escludersi gelate tardive nottetempo e al primo mattino anche sulle pianure. La tradizione dei Santi di Ghiaccio, per la quale tra i giorni 11 e 15 maggio, l'Inverno e il freddo tardivo tornano a far visita l'Europa, specie centro-settentrionale, dovrebbe dunque venire rispettata.

