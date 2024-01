"In Molise troppi problemi", rispunta l'annessione all'Abruzzo

PESCARA. "Guardiamo all'Abruzzo come a una soluzione possibile e praticabile. Prima del 1963, eravamo parte di quella regione, e dobbiamo valutare seriamente l'opzione di riannessione. Dobbiamo proteggere la qualità di vita dei cittadini di Montenero di Bisaccia, e l'annessione all'Abruzzo può offrire una prospettiva migliore": così i consiglieri Gianluca Monturano e Fabio De Risio di "Montenero che rinasce" tornano a soffiare sull'annessione all'Abruzzo per, dicono, risolvere i problemi che attanagliano il loro territorio e "affrontare le gravi problematiche che affliggono il Molise".

"La situazione attuale nel Molise è insostenibile. Abbiamo gravi carenze nei servizi pubblici, e le politiche di austerità hanno colpito duramente la nostra sanità. Abbiamo chiuso ospedali, ridotto presidi medici e la gente deve cercare assistenza sanitaria altrove. Non possiamo più ignorare la realtà", si legge in una nota dei consiglieri comunali".

"Montenero - ricordano - è ancora oggi il sesto comune per numero di residenti della Provincia di Campobasso nonostante l'elevato spopolamento, che caratterizza tutti i comuni molisani, che ha portato la nostra comunità al 1° gennaio 2023 al punto più basso in termini di residenti della sua storia recente con soli 6195 abitanti (dati Istat, 2023), il quinto comune per estensione territoriale, uno dei quattro comuni costieri molisani e uno dei pochi municipi ad avere uno sbocco diretto sulle tre principali arterie regionali, Trignina, Bifernina e Statale Adriatica".