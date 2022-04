In regalo con il Centro il libro "Le ricette di Pasqua" / VIDEO-PROMO

L'agnello pasquale non può mancare sulla tavola di un pranzo di Pasqua che si rispetti, così come non possono mancare tante altre prelibatezze della tradizione abruzzese. Per scoprirle tutte basta sfogliare "Le ricette di Pasqua", il nuovo libro in regalo con il quotidiano in edicola sabato 9 aprile.

VIDEO-PROMO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video "Le ricette di Pasqua" in regalo con il Centro Sabato 9 aprile in edicola 30 piatti da portare in tavola per un ottimo pranzo made in Abruzzo

Trenta ricette dedicate ai prodotti della tradizione pasquale abruzzese, con tutti i consigli e i trucchi per realizzarle al meglio.