Incroci, rondò e segnaletica: che rompicapo. Alla patente bocciati in 4 su dieci

PESCARA. Nel 2023, secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 39,8% degli abruzzesi non ha superato l'esame di teoria per l'ottenimento della patente B, un dato in linea con la media nazionale (39,9%). Tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a L'Aquila (43,4%), seguita da Teramo (41,2%), Pescara (38,9%) e Chieti (35,8%).

Ad illustrare ed analizzare i dati è AutoScout24, che ha anche condotto una simulazione per verificare che cosa accadrebbe se gli automobilisti abruzzesi che hanno conseguito la patente da oltre 5 anni ripetessero oggi l'esame. Dalla simulazione, condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, insieme alle maggiori associazioni di autoscuole italiane Confarca e Unasca, solo il 18,6% degli abruzzesi oggi supererebbe l'esame a pieno titolo (la media nazionale è del 22,3%). Tra le maggiori criticità per i candidati vi sono gli incroci, le fermate di mezzi pubblici e rotonde che vanno a defluire il traffico dalla corsia principale, i parcheggi e i quiz su segnaletica e spie.

Non si tratta di una bocciatura completa, dato che il campione di cittadini abruzzesi ha risposto in media correttamente a 15 domande su 20. i

Per la simulazione dell'esame di teoria sono stati coinvolti oltre 2.700 automobilisti della community di AutoScout24 che hanno ottenuto la patente B da oltre 5 anni, somministrandogli un test di 20 domande a quiz selezionate tra quelle convalidate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame. dalla corsia principale e i parcheggi.