Inserto Lavoro, 1.107 posti nei ministeri e all'ispettorato

Occhio alle scadenze dei concorsi pubblici nei ministeri e all’ispettorato nazionale del Lavoro. Sono tre i dicasteri interessati. Il ministero per l’Economia e finanza (Mef), il ministero dell’Interno, il ministero per i Beni culturali (Mibact). A questi si aggiunge l’Ispettorato (Inl). Ai tre ministeri le domande sono aperte a laureati. E rispettivamente: al Mef per 243 collaboratori amministrativi, 350 funzionari amministrativi al ministero dell’Interno, 250 al Mibact e 264 unità di personale nel profilo di Funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso all’Ispettorato del Lavoro (Inl). Le sedi di lavoro sono a Roma e in altre città. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 7 luglio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA