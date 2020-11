Inserto Lavoro, assunzioni nelle grandi aziende in Abruzzo

Assunzioni in Abruzzo grazie ad alcune delle più grandi aziende della regione. Parliamo di Walter Tosto spa e del pastificio De Cecco. Ad esse si aggiunge la Ibs innovative service di Pescara (formazione, logistica, certificazione). Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 1 dicembre. Nello speciale, centinaia di opportunità di occupazione in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

