Inserto Lavoro, bando per 120 commissari di polizia

Nuova opportunità di lavoro nella pubblica sicurezza. Il ministero dell’Interno ha pubblicato il bando 2019-2020 per selezionare 120 commissari della polizia di Stato. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 2 gennaio 2020. Sui posti messi a concorso sono previste 51 riserve per categorie protette. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 10 dicembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

