Inserto lavoro: centinaia di offerte nel pubblico e nel privato

PESCARA. Domani, martedì 11 gennaio, torna l'appuntamento con l'inserto lavoro del Centro. Centinaia di offerte, nel pubblico e nel privato, per chi cerca e offre un impiego, sintetizzate nelle 6 pagine in omaggio con il quotidiano.

La copertina di questa settimana è dedicata alle opportunità in Abruzzo offerte da una grande azienda di abbigliamento, da una dell'arredamento low cost e alla richiesta di educatori ambientali da parte di una cooperativa che opera sempre in Abruzzo. Nello speciale, poi, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, in Italia e all'estero con le offerte dei centri per l'impiego.