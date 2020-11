Inserto Lavoro, concorsi per 1.626 posti negli uffici pubblici

Dirigenti, funzionari, impiegati. Sono i profili per i quali sono aperti importanti concorsi pubblici a livello nazionale. Il primo è del Ministero della Giustizia ed è finalizzata all’assunzione di 400 direttori. Gli altri sono dell’Agenzia delle Dogane la quale ha riaperto i termini fino al 7 dicembre per 1226 assunzioni. La selezione del Ministero è rivolta a candidati laureati e rientra tra i concorsi previsti dal decreto Rilancio. Le risorse saranno assunte nelle sedi regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 24 novembre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA