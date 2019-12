Inserto Lavoro, concorso per 11mila collaboratori scolastici

Concorso del Miur per assumere a tempo indeterminato 11mila addetti alle pulizie nelle scuole. In Abruzzo i posti disponibili sono 386, così ripartiti nelle quattro province: 50 Chieti, 68 L’Aquila, 90 Pescara, 178 Teramo. Il bando Ata è aperto ai dipendenti a tempo indeterminato di ditte che fornivano i servizi di pulizia alle scuole, che abbiano lavorato per 10 anni (compresi 2018 e 2019) anche non continuativamente. La selezione, per titoli, si svolge su base provinciale. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 17 dicembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA