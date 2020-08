Inserto Lavoro, concorso per 2.200 volontari nella Marina Militare

Il ministero della Difesa ha indetto concorso pubblico per reclutare 2200 volontari in ferma prefissata di un anno (Vvp1) nella Marina Militare. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al bando 2021 fino al 28 settembre 2020 per il primo blocco di reclutamento ed entro il 5 febbraio 2021 per il secondo blocco. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 25 agosto. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA