Inserto Lavoro: maxi concorsi pubblici per 1.391 posti

Maxi concorsi pubblici per 1.391 posti. Le opportunità arrivano dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) e dall’Agenzia delle dogane. Il bando dell’Inps – Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n.78 del 6 ottobre 2020 – è per 165 Informatici che saranno assunti con contratti a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 13 ottobre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

