Inserto Lavoro, personale nel Turismo: selezioni anche in Abruzzo

Opportunità nel settore turismo, in aziende, hotel e villaggi. Ma attenzione, non solo animatori, bagnini e camerieri. Tra i profili richiesti ci sono anche manager, responsabili delle risorse umane e marketing, impiegati amministrativi per i quali sono aperte le selezioni. Ad esempio di BluSerena, azienda abruzzese (con sede a Pescara), che ha avviato le giornate di incontri con potenziali candidati. Diversi i profili richiesti, si cercano venditori, responsabile facchini, cuoco e capo cuoco, pasticciere, barman, responsabile marketing operativo... Le selezioni a Pescara sono in programma il 14 novembre. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 12 novembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

