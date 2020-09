Inserto Lavoro, piano assunzioni di Trenitalia da 400 posti

Posizioni aperte nelle Ferrovie dello Stato. La società a capo della holding del trasporto su ferro porta avabti una maxi campagna di selezioni con l’obiettivo di arrivare di fare 400 assunzioni. Varie le figure per collaborazioni temporanee oppure per assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stage e apprendistato. Le selezioni vengono attivate, durante l’anno e possono riguardare diplomati, laureati o candidati con licenza media, sia esperti che senza esperienza. Fra le figure ricercate ci sono operatori specializzati nella manutenzione, capitreno, macchinisti e altri profili. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 15 settembre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

