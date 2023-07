Intelligenza artificiale e automotive: 8 milioni per Abruzzo, Emilia e Veneto

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato la stipula di un accordo che prevede investimenti complessivi per 8 milioni di euro per l'innovazione del programma "Intelligent Reliability 4.0". Obiettivo del programma è il miglioramento dell'affidabilità dei sistemi e dei componenti elettronici nel settore automotive tramite l'utilizzo di intelligenza artificiale, da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto.

Il progetto è stato presentato dalla società Infineon technologies Italia, in collaborazione con Tekne, Consorzio nazionale interuniversitario per la nanoelettronica e Università degli studi di L'Aquila e riguarda, in particolare, lo sviluppo e la ricerca di sistemi per la guida autonoma, sistemi elettronici di potenza e batterie per auto e transistor basati su nitruro di gallio.

Nell'ambito dell'investimento complessivo di circa 8 milioni di euro, il ministero mette a disposizione oltre 2.240.000 euro di finanziamenti agevolativi. Le Regioni Abruzzo ed Emilia Romagna comparteciperanno economicamente per un ammontare complessivo di circa 143.000 euro. L'accordo sarà gestito da Mediocredito Centrale per conto del ministero.