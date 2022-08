L'Abruzzo è la regione col più alto tasso di incidenza di casi Covid

Abruzzo con 931 casi su 100mila abitanti, Marche con 775, Veneto con 747: sono le tre regioni con l'incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti più alta. Il valore medio nazionale è 533.

La Lombardia ha il valore più basso a 392. Lo si legge nella tabella sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio che ANSA ha potuto visionare.

In area medica l'occupazione più alta di posti letto è in l'Umbria (35,6%), seguita da Calabria (29,9%) e Liguria (25,5%).Il valore più basso è in Piemonte a 7,7% rispetto ad una media nazionale di 15,2. Per le intensive il valore più alto in Sardegna (7,4%), Calabria (5,85), ed Emilia (5,7%) con una media del 3,6%.