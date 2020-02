L'Abruzzo della solidarietà in Mezz'ora senza rete / VIDEO

CHIETI. L'Abruzzo della solidarietà raccontato attraverso le voci dei protagonisti. Ragazze madri, donne maltrattate, bambini abbandonati, uomini fuggiti dall'inferno delle guerre oppure usciti dal dramma della tossicodipendenza. E poi suore che lavorano come api operaie, e volenterosi professionisti, anche dell'alta borghesia, che dedicano il proprio tempo ad aiutare gli ultimi. Di questi si occuperà la puntata, in onda domenica 16 febbraio, di Mezz'ora senza rete, trasmessa da Rete8 in collaborazione con il Centro dalle 13.20, e intitolata "Io ti amo".

Per la prima volta le telecamere di una tv entrano nel Villaggio della speranza. Siamo a Brecciarola, a due passi da Chieti, ma potrebbe essere ovunque in Abruzzo. In questo luogo, animato da suore e volontari, si scopre la bellezza dell'amore verso gli altri. Una bellezza che si materializza nei laboratori artigianali; nelle vaste campagne che producono uva, vino e olio; nelle stalle dove trovi vacche da latte ma anche cavalli, asini, pony e persino un dromedario; e nel caseificio che produce e crea reddito necessario per mantenere una struttura enorme, una vera e propria fabbrica della solidarietà. La trasmissione, condotta da giornalista del Centro Lorenzo Colantonio e curata in regia da Antonio D'Ottavio, svela un mondo invisibile che ridà speranza.

