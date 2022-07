“L’Abruzzo in bici”, il Centro regala la mappa dei percorsi / VIDEO-PROMO

Va scoperto, pedalata dopo pedalata, il nostro Abruzzo, regione dove mare e monti sembrano sfiorarsi, dove le colline vengono attraversate dalla brezza marina, dove i tramonti danno riflessi fiabeschi a trabocchi e calette.

L’Abruzzo non delude in quel turismo esperenziale di cui si parla tanto, perché riesce ad appagare tutti i sensi ed a regalare momenti indimenticabili. La nostra costa, che si estende da Martinsicuro a San Salvo, è una palestra a cielo aperto per allenare le nostre emozioni.

Si chiama “L’Abruzzo in bici” l’iniziativa del Centro (lunedì 25 in regalo il primo fascicolo con il raccoglitore) che prevede tre uscite settimanali: oltre al lunedì anche mercoledì e giovedì).

"L'Abruzzo in bici", nuovo omaggio con il Centro L'opuscolo dedicato ai percorsi per le due ruote da lunedì 25 luglio in edicola

Dalle “Sette sorelle” che vede insieme sette comuni del teramano con un bellissimo litorale dove storia e natura si intrecciano e si fondono lungo uno splendido litorale, si passa alla costa pescarese con lunghissime spiagge a Pescara, a Francavilla dove inizia la Costa dei Trabocchi che arriva fino a San Salvo. Riserve, dune, oasi naturalistiche e... quelle macchine antiche per pescare, quei “ragni” che cercano di dominare le onde e che si lasciano contemplare, interpretare, amare.

Dalla costa alle colline, il nostro Abruzzo in bici, è tutto da scoprire e da riscoprire. Il cicloturismo appassiona sempre più persone anche perché stanno migliorando notevolmente le piste ciclabili ed i percorsi che permettono di muoversi più agevolmente anche verso l’interno. La caratteristica della nostra costa è data dal fatto che si trova vicinissima a borghi, a musei, riserve naturali, chiese, torri antiche.

Una passeggiata di pochi chilometri che dà modo di conoscere chi ha costruito quell’antico castello, quale raro uccello nidifica tra quelle dune, quali leggende si celano dietro un nome. Conoscere, esplorare, vedere, gustare.

Cosa dire della nostra enogastronomia? Il brodetto, piatto che nasce dalla cucina povera dei pescatori ed oggi diventato una prelibatezza, va assolutamente provato. L’arrosticino non può mancare ed è una specialità che si mangia in inverno ed in estate. Pallotte casce e ove, timballi, mazzarelle, screppelle. La lista è lunga come quella dei dolci: pizzelle, bocconotti, nevole, sise di monache, pizza dogge.

Su tutto l’ottimo vino, partendo dal “re” Montepulciano passando al Cerasuolo, al Trebbiano e gli autoctoni Cococciola, Passerina, Pecorino. Grande la nostra costa e profonda nel mare, nella storia, nelle tradizioni. Insieme a chi si occupa di percorsi in bici, abbiamo realizzato degli itinerari che si rivolgono a tutti, con l’obiettivo ambizioso di far avvicinare alle due ruote anche i più restii, nella convinzione che poi resteranno affascinati dall’esperienza.

Diverse le associazioni che organizzano gite guidate anche di poche ore in piena sicurezza. Ringraziamo Ironbikers 2.0, Ciclo Escursionismo Abruzzo, Ciclo Club Torinese - Torino di Sangro, Ciclofficina Albox, Bikelife – Francavilla, Paolo Nocelli per la collaborazione e per la passione che ci mettono per far scoprire le bellezze della nostra regione non solo ai turisti, ma anche agli stessi abruzzesi.

Si parte… Se qualche volta lo abbiamo solo pensato, ora è il momento di farlo. Saliamo sulla bici ed andiamo, sentendo l’odore del mare, percorrendo colline costellate di vigneti, rinfrescandoci con l’acqua che sgorga da antiche fontane, gustando piatti della tradizione ed ascoltando il racconto dei più anziani, vecchi aneddoti e storie passate.