L'Abruzzo mette in mostra i suoi tesori / IL PROGRAMMA AGGIORNATO

Con 41 aperture in 16 comuni anche l’Abruzzo è protagonista delle giornate Fai di Primavera, in programma oggi e domani grazie all’organizzazione delle delegazioni Fai Abruzzo. Il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunto alla 30esima edizione, aprirà in tutta Italia oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 400 città, visitabili a contributo libero e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Anche quest’anno il programma si rivela interessante e diversificato in grado di comprendere ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte e itinerari dedicati all’ambiente nei borghi, tra mura, giardini e cortili, alla scoperta di tesori nascosti e antiche tradizioni.

IL PROGRAMMA AGGIORNATO IN ABRUZZO https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=ABRUZZO

“Le giornate Fai di Primavera", spiega il nuovo presidente del Fai Abruzzo e Molise Roberto Di Monte, "è l’occasione per scoprire luoghi bellissimi della nostra regione, alcuni dei quali abitualmente non aperti al pubblico e visitabili grazie al lavoro delle nostre delegazioni e dei nostri Ciceroni volontari, in collaborazione con istituzioni locali e con i privati che hanno dimostrato grande disponibilità".