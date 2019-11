L'Aquila si candida a Capitale italiana della Cultura per il 2021

L'AQUILA. Il Comune dell'Aquila presenterà, nei prossimi giorni, la candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2021: lo ha annunciato il sindaco, Pierluigi Biondi, intervenendo alla presentazione della Carta dell'Aquila, il manifesto delle città delle aree interne, promosso dalla stessa amministrazione comunale per sensibilizzare il governo nazionale al supporto di queste zone con nuove strategie e risorse. Il Comune presenterà la manifestazione di interesse aderendo al bando che scade il prossimo 12 dicembre. «A dieci anni dal sisma, siamo alle prese con una quotidiana sfida alla ricostruzione. Siamo pronti a candidarci come città dei saperi, della conoscenza ma anche dalla fertile e antica tradizione culturale» ha detto Biondi. «Naturalmente, ci organizzeremo con un comitato ad hoc che elaborerà la proposta».