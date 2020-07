La cometa e il Gran Sasso in una foto fantastica

La cometa Neowise immortalata sul Gran Sasso. L'Abruzzo e il cosmo in un'unica fantastica immagine scattata da Lorenzo Di Cola, giovane fotografo freelance laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese e specializzato con lode in Economia, Amministrazione e Finanza, alll’università dell’Aquila. "Spettacoli che capita di vedere poche volte nella vita", è il commento che si legge sulla pagina facebook di Meteo aquilano che ha pubblicato la foto di Di Cola sulla cometa, visibilissima in questi giorni a occhio nudo, che sorge sul Corno Grande.

