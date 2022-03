La nazionale ciclistica ucraina trova ospitalità in Abruzzo

PESCARA. Mobilitazione anche nello sport a sostegno dell'Ucraina. L'Abruzzo ha deciso di ospitare la nazionale ciclistica ucraina bloccata in Turchia. La richiesta di aiuto del gruppo di 26, tra cui 21 atleti, è stata raccolta dalla giornalista Francesca Monzone, bike ambassador della Federazione ciclistica italiana, che si è attivata, in accordo con il presidente Cordiano Dagnoni, il segretario Marcello Tolu e il Consiglio federale, per trovare una sistemazione temporanea in Italia. In accordo con il sottosegretario Valentina Vezzali e l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, si stanno ora definendo le ultime pratiche perché il trasferimento dalla Turchia all’Italia possa avvenire nel minor tempo possibile.