La premier tiene a battesimo il Mondiale degli sport a rotelle / VIDEO

MONTESILVANO. Dopo L’Aquila, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione, la premier Giorgia Meloni arriva alle 18,30 al PalaDean Martin di Montesilvano per la presentazione del World Skate Games, il cosiddetto “mondiale dei mondiali degli sport a rotelle”, in programma dal 29 agosto al 6 settembre. Un evento sportivo che sbarca per la prima volta in Italia e che vedrà l’Abruzzo tra le quattro regioni che ospiteranno le gare iridate.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Sport a rotelle, la Meloni a Montesilvano lancia i Mondiali La premier: "Italia sa fare impallidire chiunque sui grandi eventi". E poi scherza sulle sue capacità sportive (video G. Lattanzio)

"Il problema principale di questa nazione è di non credere abbastanza in se stessa", dice la premier Giorgia Meloni dal palco, "di esaltare di più le ombre che le luci: siamo sempre bravi a mettere in evidenza che non saremo all'altezza e invece poi alla prova dei fatti siamo sempre all'altezza dei compiti. Una delle cose che si dicono è che l'Italia non sarebbe all'altezza di ospitare grandi eventi: non solo è all'altezza ma le città più piccole sono perfettamente in grando di fare impallidire chiunque viene qui per partecipare a una grande evento sportivo".

A margine della presentazione c'è spazio anche per una battuta sulle capacità della premier "sulle rotelle": "Mi consegno immediatamente, in tutti gli sport rotellistici sono sempre stata scarsissima", ammette, "se qualcuno volesse darmi una mano a non farmi più deridere da mia figlia di 7 anni sarei molto grata".

La presentazione dell'evento è stata fatta alla presenza di Sabatino Aracu, presidente nazionale e mondiale della federazione che raggruppa gli sport a rotelle e del presidente della Regione Marco Marsilio.