Mare pulito a eccezione di tre tratti a Ortona e San Vito

PESCARA. Mare abruzzese "in ottima salute", anche se restano alcune criticità vicino alle foci di fiumi e corsi d’acqua che riversano in mare carichi batterici elevati. I risultati delle analisi dell'Arta (Agenzia regionale tutela ambientale) hanno evidenziato parametri microbiologici conformi ai limiti di legge, a eccezione di tre tratti di mare nei pressi di Ortona e San Vito, dove persisterà il divieto di balneazione per tutto il corso della stagione.

Rientrato dunque l’allarme dopo che le analisi routinarie, effettuate la scorsa settimana su 4 tratti di mare, avevano dato esiti di non conformità a causa delle avverse condizioni meteo marine che hanno aumentato la portata dei fiumi: i risultati delle suppletive, disponibili da questa mattina, attestano la piena conformità ai valori prescritti dalla legge. In particolare, sanando gli iniziali esiti analitici delle routinarie, consentono la balneazione nei comuni di Roseto, (300 mt Sud foce fiume Tordino), Francavilla al Mare, (via F.P. Tosti - Angolo Via Cattaro), Ortona, (200 mt Nord Stazione F.S. Tollo) e Vasto (L.M. E. Cordella Monumento alla Bagnante).

“La rapidità con la quale la nostra Agenzia regionale ha effettuato le analisi – dice il vice presidente con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente – rappresenta un esempio virtuoso di efficienza per garantire ai sindaci dei comuni costieri un valido aiuto per adottare con solerzia i provvedimenti di loro competenza”.

Sono stati 111 i punti controllati nel mese di maggio, due in meno rispetto a quelli stabiliti dal calendario regionale per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie, in ragione di altrettanti divieti di avvicinamento ai punti di campionamento per motivi legati alla sicurezza degli operatori. “Con la stagione balneare ai nastri di partenza – ha commentato il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - il mare abruzzese mostra tre sole criticità sui 130 chilometri di costa monitorati confermando, in relazione alla qualità delle acque di balneazione, un trend del nostro mare sempre ottimale”.