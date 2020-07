Movida promossa: su 200 locali controllati tra Pescara e L'Aquila, chiuso solo uno stabilimento

PESCARA. "Alla luce dei controlli esperiti appare potersi rilevare una apprezzabile attenzione posta all’osservanza delle normative, da parte dei pubblici esercizi e degli avventori": conclude e commenta così la questura di Pescara il bilancio delle verifiche nella notte della movida di ieri sia per quel che riguarda le norme anti-covid sia per quanto riguarda gli orari di chisura dei locali. Tutti in regola, o quasi. C'è infatti stato solo uno stabilimento balneare _ nella nota non si dice quale _ che alle 2,50 è stato trovato ancora pieno di clienti (norme anti-assembramento e norme anti-contagio) e per il quale alla fine è scattato il provvedimento di chiusura temporanea per 5 giorni. Tutti gli altri, bene o male, si sono adegati alle disposizioni.

Le forze messe in campo dalla questura tra carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale di Pescara e Montesilvano hanno controllato complessivamente 42 esercizi pubblici. Alle 21 in piazza Muzii è stato rilevato un discreto afflusso e alle 1,30, come previsto dall’ordinanza sindacale, tutti i locali hanno terminato la somministrazione di bevande e abbassato le serrande. Stesso comportamento nella zona del centro storico tra piazza Unione e piazza Garibaldi, Corso Manthonè e via delle Caserme, dove l’afflusso è stato contenuto. Infine, sempre secondo la nota della questura, nella zona del lungomare sono stati controllati numerosi locali, e anche in questo caso vi sarebbe stata affluenza ridotta e nel rispetto delle normative. Tutti eccetto uno.

Notte di controlli anche nei locai in provincia dell'Aquila. La questura aquilana parla di 500 controlli personali, e di verifiche in 168 attività o esercizi da parte di polizia, carabinieri, Finanza, polizia provinciale e polizie municipali. L'esito di questi controlli non è però indicato nella nota.

