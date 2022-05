Netta la discesa dei contagi: sono 708 i nuovi positivi

PESCARA. Continua la netta discesa dei contagi. Oggi in Abruzzo si sono registrati 708 nuovi positivi. I dati sono dell'assessorato regionale alla sanità.

Sono stati eseguiti 2.563 tamponi molecolari e 4.886 test antigenici. Il bilancio dei morti fa registrare 2 deceduti (1 in provincia di Chieti, 1 risalente ai giorni scorsi).

Sono 369.007 i guariti (+1.040). Sono 28.181 gli attualmente positivi (-335). I pazienti ricoverati in ospedale, in area medica, sono 248 (-5), 12 sono in terapia intensiva (-1), 27.921 sono in isolamento domiciliare (-329).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (140), Chieti (201), Pescara (170), Teramo (161), fuori regione (6), in accertamento (29).